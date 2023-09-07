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فنون ومشاهير

أنباء عن تعرّض الفنان جورج وسوف لحادث سير على طريق البداوي.. ما صحتها؟

Lebanon 24
07-09-2023 | 03:21
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انتشر في الساعات الماضية خبر حول تعرّض الفنان جورج وسوف لحادث سير على طريق البدّاوي.

 قناة "وان.تي.في" تواصلت مع جهات مقرّبة من وسوف، أكدت أنّ كل ما في الأمر هو أن سيارة الأخير توقفت في مكانٍ إلى جانب الطريق لتغيير الإطار فقط، مشيرة إلى ان الفنان جورج وسوف بخير وما من داع للأخبار المزيفة التي تطال صحته وسلامته.
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