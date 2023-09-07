"ما عم شوف بعيوني".. زوجة معتصم النهار تُقلق الجمهور ماذا حدث معها؟

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أقلقت زوجة الممثل السوري معتصم النهار، لين برنجكجي الجمهور بعدما كشفت لاول مرة تفاصيل مرضها الخطير، اذ روت معاناتها وتحدثت بالتفصيل عما يحصل معها.واطلت لين على متابعيها في مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، تحدثت فيه عن مرضها اذ قالت إنها تعاني من آلام كبيرة في عينيها منذ اسبوع ولا تعرف السبب حتى اللحظة، رغم أنها زارت الطبيب وقال لها إنها بخير ولا يوجد اي شيء يستدعي القلق.واشارت لين إلى أنها لا تستطيع أن ترى بوضوح، كما أنها تشعر بألم كبير عندما تقرأ أو تنظر الى الهاتف، وكذلك عندما تضع النظارات، حيث طلبت من الجمهور أن يرشدها إلى ما تفعله.(الجديد)