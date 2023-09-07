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فنون ومشاهير
الكويتية نور الفلاح تنفصل عن آل باتشينو.. هذا ما فعلته من أجل حضانة طفلهما
Lebanon 24
07-09-2023
|
08:00
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كشفت تقارير إعلامية انفصال النجم العالمي آل باتشينو (83 عاماً) عن شريكته المنتجة الكويتية- الأميركية نور الفلاح (29 عاماً)، بعد أشهر قليلة من ولادة ابنهما رومان.
وأكّد موقع The Blast أن الانفصال تمّ بطلب من الفلاح التي تقدّمت إلى المحكمة بطلب حضانة الطفل مع السماح للفنان الأميركي برؤية ابنه.
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وبدأ الحديث عن علاقة الفلاح وباتشينو قبل سنوات قليلة بعد خروجهما معاً من مطعم إيطالي في كاليفورنيا حيث تناولا العشاء مع الممثل جيسون موموا والمخرج والرسام جوليان شنابل، واستقلالهما السيارة ذاتها.
وأشار موقع Page Six إلى أن الفلاح وباتشينو بدآ بالمواعدة خلال جائحة كورونا، رغم فارق السنّ الكبير بينهما، والذي يصل إلى 54 عاماً.
وكانت نور الفلاح قد تحدثت عن علاقتها السابقة بالممثل والمخرج كلينت إيستوود (92 عاماً) ومغنّي الروك ميك جاغر (79 عاماً)، والبليونير الأميركي نيكولاس بيرغروين (61 عاماً)، قائلةً إنها لم تندم عليها ولديها العديد من الذكريات الرائعة عن الأوقات التي أمضياها معاً. وأضافت: "لم يكن العمر مهماً بالنسبة إليّ، القلب لا يعرف ما يراه، بل يعرف فقط ما يشعر به، هي أول علاقة جدّية لي وكنت سعيدة بها للغاية". (لها)
المصدر: لها
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