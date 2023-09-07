بسام كوسا قاضٍ نزيه يتحول إلى مجرم في "الغريب"

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من خلال "أعمال شاهد الأصلية"، يتحول النجم السوري بسام كوسا الذي يقدّم شخصية يوسف، القاضي النزيه إلى مجرم، ويضطر الى التحايل على القانون من أجل إنقاذ ابنه، ضمن أحداث الدراما الاجتماعية "الغريب" من تأليف وسيناريو وحوار لبنى حداد ولانا الجندي وإخراج صوفي بطرس، والذي يُعرض على "شاهد".ويضم العمل إلى جانب بسام كوسا، كوكبة من الممثلين، بينهم: فرح بسيسو، سعيد سرحان، محمد عقيل، ساندي نحاس، آدم الشامي، جمال قبش، ناظم عيسى، سلمى شلبي، ربيع أحمر، جوي حلاق، محمد حسين، مايا يازجي، يارا زخور، وضيوف الشرف: ليلى سمور، أحمد مللي، كميل يوسف، منى كريم، شادي شمص، علي سمور، يامن شقير، ويزن ريشاني.تبدأ الحكاية عندما يُتّهم "رامي" ابن القاضي "يوسف" (بسام كوسا) بقتل "إيهاب"، وهو ابن أحد الأثرياء المعروفين بسطوتهم وتجارتهم المشبوهة وخروجهم المتكرر عن القانون. يعترف "رامي" لوالده بفعلته، فيقرّر الأخير تسليمه الى الشرطة، لكنه سرعان ما يعدل عن قراره بعد إدراكه أن والد الشاب المقتول سيتجاوز القانون حتماً ويثأر لابنه ويسعى لتصفية "رامي". عندها، يبدأ القاضي بالبحث عن حل لإنقاذ ابنه، فهل سيتمكن من ذلك؟ وهل ستنعم العائلة بالسلام الداخلي والهدوء بعد هذه الجريمة، أم ستتحول حياتها إلى جحيم؟. (لها)