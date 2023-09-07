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فنون ومشاهير

بعد تسريب أغنية نانسي عجرم "مليون طريقة".. الملحن يخرج عن صمته

Lebanon 24
07-09-2023 | 14:57
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بعد أن تناقلت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مسربا لأغنية نانسي عجرم "مليون طريقة"، التي كان من المفترض أن تُطرح ضمن ألبوم "بتفكر في إيه" الذي صدر قبل 14 عامًا، أعاد ملحن الأغنية محمود الخيامي مشاركة المقطع المسرب عبر حسابه في "تويتر"، موضحاً في تغريدة أنه فوجئ من عدم طرح الأغنية التي قام بتلحينها ضمن أغنيات ألبوم بتفكر يإيه.
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وكتب: "أغنية من أجمل ألحاني راحت لطارق مدكور وأخرها جدا في توزيعها وقلبها من مقسوم سريع لـ سلو! ما عجبيتش حد فينا.. بعدين راحت للمبدع محمد مصطفى واتوزعت كما يرام، بعدين فوجئت انها مانزلتش! ونزلت لي (اتنين صحاب) فقط".

وقال: "انا اراهن ان لو العمل ده نزل بالتوزيع اللي من 14 سنة دلوقتي حيكسر الدنيا بإذن الله".

المصدر: فوشيا
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