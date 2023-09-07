بعد 3 أشهر من ولادة طفلهما.. آل باتشينو ينفصل عن نور الفلاح

إنفصل النجم العالمي آل باتشينو عن حبيبته من أصول كويتية نور الفلاح، ليجد نفسه متورطًا في نزاع قانوني معها على حضانة طفلهما "رومان" االبالغ من العمر 3 أشهر.

وبحسب موقع The Blast، تقدمت نور الفلاح (29 عامًا) بأوراق قانونية لمحكمة لوس أنجلوس طلبت فيها الحصول على الحضانة الكاملة لابنها، على أن يحصل آل باتشينو (83 عامًا) على مقدار معقول من الزيارات.

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هذا ووافقت نور على السماح لآل باتشينو في إبداء رأيه بالقرارات الحاسمة المتعلقة بابنهما، والتي تشمل عدة جوانب أبرزها: التعليم والدين والعلاج الطبي.

كما طلبت الفلاح من آل باتشينو تغطية نفقاتها القانونية المتعلقة بالقضية، دون الكشف بعد عن المبلغ المطلوب.



يذكر أن الملف القانوني الذي يجمع الفلاح وآل باتشينو يتضمن "إقرارًا طوعيًّا بالنسب" وقّع عليه كلاهما مع شاهد ثالث، والذي يثبت أبوة النجم العالمي للطفل.





