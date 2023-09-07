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فنون ومشاهير
ما سبب إلغاء جولة محمد منير في الولايات المتحدة؟
Lebanon 24
07-09-2023
|
23:00
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كشف الفنان المصري محمد منير سبب إلغاء جولته الغنائية في الولايات المتحدة، التي كانت مقررة بداية أيلول الجاري.
وأوضح منير الشهير أن عدم الوصول إلى اتفاق مناسب بينه وبين الشركة المنظمة هو السبب الرئيسي لإلغاء حفلاته هناك، وليس بسبب مرض أو تعرضه لوعكة صحية، كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وكان من المقرر أن يحيي منير ثلاث حفلات في أميركا، بداية الجمعة 1 ايلول في ولاية نيويورك، والسبت 9 أيلول في ولاية كاليفورنيا، والسبت 16 أيلول في ولاية فلوريدا.
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