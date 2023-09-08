ظهرت بأوضاع حميمة مع خطيبها.. شاهدوا ماذا فعلت بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية (صور)

انتشرت صور للممثلة ستيفاني صليبها مع خطيبها الفنان "زاف" خلال تواجدهما في إحدى المناسبات، ولدى سماعها أغنيتهما الجديدة "أول كلمة" خلال السهرة فرحت ستيفاني وقامت بمعانقة وتقبيل خطيبها بطريقة حميمة.

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وتم إطلاق أغنية "أول كلمة" مؤخرا على طريقة الفيديو كليب وظهرت ستيفاني فيها وهذا التعاون الثاني بين الثنائي.



وتلاقي ستيفاني نجاحا كبيرا من خلال تجسيدها دور "فاي" في مسلسل "كريستال" الذي يحقق انتشارا جماهيريا كبيرا إلى جانب الممثل السوري محمود نصر والممثلة ستيفاني صليبا ومجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.



