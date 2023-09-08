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فنون ومشاهير
بـ "روب" نوم من الساتان.. سيرين عبد النور تُثير الجدل بآخر ظهور لها شاهدوا الصور
Lebanon 24
08-09-2023
|
03:15
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نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وظهرت سيرين بروب النوم من الساتان وهي تقوم بتصوير إعلان لإحدى الماركات. الا انها تعرضت للانتقاد، حيث انتقد بعض المتابعين إطلالتها، في حين اعتبر البعض الآخر انها تخدم الإعلان. ما رأيكم؟
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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