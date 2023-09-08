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فنون ومشاهير

بالاسماء... تعرفوا على لجنة تحكيم "ذا فويس" بموسمه الجديد

Lebanon 24
08-09-2023 | 05:02
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تناقلت وسائل إعلام أخبارا حول إمكانية عودة برنامج "ذا فويس" بنسختيه للكبار والأطفال، بوقت لم تؤكد مجموعة أم بي سي أي شيء.
 
 
ولفتت معلومات صحافية الى أن النسخة الخاصة بالكبار ستكون من نصيب النجوم المدربين أحلام وماجد المهندس الذي يشارك للمرة الثانية في هذا النوع من البرامج بعدما شارك في وقت سابق في النسخة السعودية من "أرب أيدول" والذي شاركت فيه أصالة والسعودي أصيل أبو بكر.
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وسيكون محمد حماقي على لائحة فويس الجديد بعدما شارك سابقًا في نسخة منه، وكذلك النجمة شيرين عبد الوهاب التي تعود للأضواء بعد سنوات من المشاكل التي أخّرت من أعمالها الفنية.
 
 
وتؤكد المعلومات أن النسخة الجديدة من "ذا فويس" ستكون مختلفة وتحمل ألواناً غنائية جديدة وأن أحلام وشيرين ستتواجهان للمرة الأولى.
 
 
ووفق المعلومات، فإنه يدرس تصوير النسخة الجديدة في لبنان، في حين تؤكد معلومات أخرى أن التصوير سيتم في المملكة العربية السعودية وسينقل جميع المواهب أو المشتركين الى هناك.
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