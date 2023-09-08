33
o
بيروت
34
o
طرابلس
28
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
35
o
النبطية
35
o
زحلة
35
o
بعلبك
26
o
بشري
33
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
وفاة فنان معروف... أُصيب بجلطة دماغيّة ونُقل على الفور إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
08-09-2023
|
05:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي اليوم الجمعة، الفنان التونسي لسعد المحواشي في القاهرة، وهو أحد أبطال العرض المسرحي التونسي "مايراوش"، الذي عرض ضمن فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.
وأعلن أصدقاء لسعد المحواشي وفاته على حساباتهم الشخصية في "فيسبوك"، كما نعاه القائمون على مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.
Advertisement
وقد تعرّض المحواشي لجلطة دماغية مفاجئة بعد يوم من مشاركته في العرض المسرحي التونسي "مايرواش"، الذي عرض على خشبة مسرح الجمهورية بوسط البلد، ضمن مسابقة المهرجان، وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات في منطقة الدقي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الحكومة تصدر مراسيم استعادة الجنسية.. واليكم الاسماء
Lebanon 24
الحكومة تصدر مراسيم استعادة الجنسية.. واليكم الاسماء
08:19 | 2023-09-07
07/09/2023 08:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة "كريستال" ستيفاني عطالله تظهر مع حبيبها المغني الشهير في فيديو كليب.. اول كلمة
Lebanon 24
بطلة "كريستال" ستيفاني عطالله تظهر مع حبيبها المغني الشهير في فيديو كليب.. اول كلمة
10:40 | 2023-09-07
07/09/2023 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لموظفي القطاع العام... إليكم ما قرّره مجلس الوزراء بشأن إعطاء تعويض شهري
Lebanon 24
خبر سار لموظفي القطاع العام... إليكم ما قرّره مجلس الوزراء بشأن إعطاء تعويض شهري
12:06 | 2023-09-07
07/09/2023 12:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الصيفية لم تنتهِ بعد: استعدوا لموجة حارة جديدة.. وهذا موعد انحسارها
Lebanon 24
الصيفية لم تنتهِ بعد: استعدوا لموجة حارة جديدة.. وهذا موعد انحسارها
00:20 | 2023-09-08
08/09/2023 12:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بأوضاع حميمة مع خطيبها.. شاهدوا ماذا فعلت بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية (صور)
Lebanon 24
ظهرت بأوضاع حميمة مع خطيبها.. شاهدوا ماذا فعلت بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية (صور)
00:55 | 2023-09-08
08/09/2023 12:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:03 | 2023-09-08
هشام حداد ينشر صورة لعائلته.. وزوجته ناتالي باطلالة جميلة مع طفليهما
05:02 | 2023-09-08
بالاسماء... تعرفوا على لجنة تحكيم "ذا فويس" بموسمه الجديد
03:35 | 2023-09-08
ليس خطيبها.. نادين نسيب نجيم تُثير الجدل بظهورها مع رجل غريب شاهدوا الفيديو
03:15 | 2023-09-08
بـ "روب" نوم من الساتان.. سيرين عبد النور تُثير الجدل بآخر ظهور لها شاهدوا الصور
02:08 | 2023-09-08
ظهرت وهي تبكي بحرقة.. الفنانة اللبنانية الشهيرة لا تزال في المُستشفى وصور تكشف وضعها
00:55 | 2023-09-08
ظهرت بأوضاع حميمة مع خطيبها.. شاهدوا ماذا فعلت بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية (صور)
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
08/09/2023 14:48:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
08/09/2023 14:48:29
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
08/09/2023 14:48:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24