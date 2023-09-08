وفاة فنان معروف... أُصيب بجلطة دماغيّة ونُقل على الفور إلى المستشفى (صورة)

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توفي اليوم الجمعة، الفنان التونسي لسعد المحواشي في القاهرة، وهو أحد أبطال العرض المسرحي التونسي "مايراوش"، الذي عرض ضمن فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.وأعلن أصدقاء لسعد المحواشي وفاته على حساباتهم الشخصية في "فيسبوك"، كما نعاه القائمون على مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.وقد تعرّض المحواشي لجلطة دماغية مفاجئة بعد يوم من مشاركته في العرض المسرحي التونسي "مايرواش"، الذي عرض على خشبة مسرح الجمهورية بوسط البلد، ضمن مسابقة المهرجان، وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات في منطقة الدقي. (روسيا اليوم)