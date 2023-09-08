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فنون ومشاهير

هشام حداد ينشر صورة لعائلته.. وزوجته ناتالي باطلالة جميلة مع طفليهما

Lebanon 24
08-09-2023 | 07:03
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نشر الاعلامي هشام حداد عبر "ستوري" حسابه على "إنستغرام" صورة لزوجته نالتالي زرقا وطفليهما كارل ومارك. 
 
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كما نشرت ناتالي بدورها عبر "ستوري" حسابها صورا برفقة كارل ومارك، وبدت فيها باطلالة طريفة. (رصد: لبنان 24) 
 
 
 
 
 
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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