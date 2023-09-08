هشام حداد ينشر صورة لعائلته.. وزوجته ناتالي باطلالة جميلة مع طفليهما

نشر الاعلامي هشام حداد عبر "ستوري" حسابه على "إنستغرام" صورة لزوجته نالتالي زرقا وطفليهما كارل ومارك.

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كما نشرت ناتالي بدورها عبر "ستوري" حسابها صورا برفقة كارل ومارك، وبدت فيها باطلالة طريفة. (رصد: لبنان 24)

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