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فنون ومشاهير

رغم الحديث عن انفصالهما.. هاري وميغان يقرران شراء قصر باهظ الثمن

Lebanon 24
08-09-2023 | 09:20
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قرر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بيع منزلهما في مونتيسيتو بكاليفورنيا، وشراء آخر تبلغ قيمته 18 مليون دولار سيتم بناؤه بالقرب من منزل عائلة كارداشيان.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن هاري وميغان زارا موقع القصر في ماليبو، مما زاد من التكهنات بأن الزوجين قد يتطلعان إلى مغادرة مونتيسيتو وتقريب أسرتهما من هوليوود.
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وأضافت الصحيفة، أن قطعة الأرض هذه تبلغ قيمتها 8 ملايين دولار وتمتاز بمساحة تبلغ 5 أفدنة، كما تتمتع بإطلالات رائعة على المحيط، مشيرة إلى أن الخطط لبناء المنزل عليها ستكلف 10 ملايين دولار.

يأتي هذا بعد شائعات انفصال الزوجين عن بعضهما. (فوشيا) 
المصدر: فوشيا
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