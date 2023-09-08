بلقيس فتحي في مهمة خيرية تغير حياتها

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قبل ساعات، توجهت بلقيس فتحي إلى مطار القاهرة بعد أن إنتهت من مهمتها الخيرية التي قامت بها على أكمل وجه بأسوان.وبحسب المعلومات فانّ بلقيس فتحي إنتهت من تصوير فيلم وثائقي خاص في إحدى المبادرات الخيرية ضمن مشاركتها بمبادرة صناع الأمل، وكانت المهمة بمدينة أسوان في مصر ورفضت بلقيس الحديث عن تفاصيل المهمةً الخاصة واكتفت بالقول بأنها سُنحت أمامها هذه الفرصة في الوقت المناسب لتعرف قيمة النعم التي لديها.وأكدت بلقيس بتصريحاتها أن الفيلم سيتم عرضه قريباً عبر منصات السوشيال ميديا والشاشات التليفزيونية أيضاً.شائعة إرتباطعلى صعيد آخر، إنتشر عدد من الشائعات مؤخراً حول إرتباط بلقيس فتحي وهو ما نفته تماماً، مؤكدة أنها كانت تمازح الجمهور وقتها.وتستعد بلقيس لإختيار عمل غنائي جديد لتقوم بتصويره فيديو كليب خلال الفترة القادمة بعد نجاح أغنيتها الأخيرة ألف روح التي حققت ملايين المشاهدات فور عرضها. (نواعم)