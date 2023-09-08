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فنون ومشاهير

وفاة فنان تونسي بعد يوم واحد من عرض مسرحيته في القاهرة

Lebanon 24
08-09-2023 | 16:00
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توفي الفنان التونسي لسعد المحواشي في القاهرة، اليوم، إثر إصابته بجلطة دماغية مفاجئة، بعد يوم واحد من عرض مسرحيته.
وشكلت الوفاة صدمة في الوسط الفني التونسي، إذ تم نقل الفنان إلى أحد المستشفيات في الدقي بمصر، في اليوم التالي لعرض مسرحيته "مايراوش" ضمن فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يختتم فعالياته اليوم.
 
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المصدر: 24.ae
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