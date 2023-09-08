وفاة فنان تونسي بعد يوم واحد من عرض مسرحيته في القاهرة

توفي الفنان التونسي لسعد المحواشي في القاهرة، اليوم، إثر إصابته بجلطة دماغية مفاجئة، بعد يوم واحد من عرض مسرحيته.

Advertisement وشكلت الوفاة صدمة في الوسط الفني التونسي، إذ تم نقل الفنان إلى أحد المستشفيات في الدقي بمصر، في اليوم التالي لعرض مسرحيته "مايراوش" ضمن فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يختتم فعالياته اليوم.