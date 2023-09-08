سجن نجم "ذا رانش" 30 عاماً لاغتصابه امرأتين

قررت محكمة في لوس أنجلوس إنزال العقوبة القصوى بحق الممثل الأميركي داني ماسترسن في قضية اغتصاب امرأتين بين عامَي 2001 و2003.



وجاء قرار القاضية تشارلين أولميدو بسجن الفنان المعروف بدوره في مسلسل "ذا رانش" 30 عاماً، بعدما دانته هيئة المحلّفين في حزيران الفائت.

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وفي تفاصيل القضية التي بدأت عام 2017، اتّهمت ثلاث نساء من أعضاء كنيسة السيانتولوجيا (العلموية)، ماسترسن العضو البارز في الكنيسة ذاتها، باغتصابهنّ في منزله في هوليوود هيلز، بعد تخديرهن. وأيّدت هيئة المحلّفين اثنتين منهنّ، من دون التوصل إلى إجماع حول دعوى السيدة الثالثة.



يُذكر أن داني ماسترسن متزوج من الممثلة بيجو فيليبس وله منها طفلة في سنّ التاسعة.