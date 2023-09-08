Advertisement

فنون ومشاهير

سجن نجم "ذا رانش" 30 عاماً لاغتصابه امرأتين

Lebanon 24
08-09-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1105527-638298127110730982.jpg
Doc-P-1105527-638298127110730982.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت محكمة في لوس أنجلوس إنزال العقوبة القصوى بحق الممثل الأميركي داني ماسترسن في قضية اغتصاب امرأتين بين عامَي 2001 و2003.

وجاء قرار القاضية تشارلين أولميدو بسجن الفنان المعروف بدوره في مسلسل "ذا رانش" 30 عاماً، بعدما دانته هيئة المحلّفين في حزيران الفائت.
Advertisement

وفي تفاصيل القضية التي بدأت عام 2017، اتّهمت ثلاث نساء من أعضاء كنيسة السيانتولوجيا (العلموية)، ماسترسن العضو البارز في الكنيسة ذاتها، باغتصابهنّ في منزله في هوليوود هيلز، بعد تخديرهن. وأيّدت هيئة المحلّفين اثنتين منهنّ، من دون التوصل إلى إجماع حول دعوى السيدة الثالثة.

يُذكر أن داني ماسترسن متزوج من الممثلة بيجو فيليبس وله منها طفلة في سنّ التاسعة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-09-08
14:00 | 2023-09-08
11:00 | 2023-09-08
09:20 | 2023-09-08
08:16 | 2023-09-08
07:03 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24