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فنون ومشاهير

احتفلت بعيد ميلادها مع عائلتها.. هذه هدية والدة نادين الراسي لها في عيدها وما قاله والدها مؤثّر (فيديو)

Lebanon 24
09-09-2023 | 00:40
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احتفلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بعيد ميلادها الـ 44 مع عائلتها.

وشاركت نادين مع متابعيها على حسابها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "انستغرام"، مقطع فيديو من اجواء الاحتفال.

وظهرت نادين في الفيديو بغاية السعادة مع والدها ووالدتها اللذين عايداها بكلمات مؤثرة، اذ قالت والدتها: عقبال الـ 100 يارب، وأضاف والدها: يا رب يا بيي كل عيد تكوني أعلى نجمة بالعالم وتتقدمي بالصحة والجمال"، وكشفت والدتها عن هدية نادين في عيد ميلادها وقالت: " بجزدانك فتحي العلبة البيج اعتبريها كادو مني بمناسبة عيد ميلادك". 

 
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وقد أرفقت نادين الراسي الفيديو بتعليق قالت فيه: "انتو العيد.. الله يقدرني امسحلكن الدمعة".

 

 

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