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فنون ومشاهير

بعد الزلزال المدمّر.. نجوى كرم تصعد على المسرح وتعلن إلغاء حفلها في المغرب وهذا ما قالته للجمهور (فيديو)

Lebanon 24
09-09-2023 | 02:22
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نجوى كرم من حفلها في مدينة أغادير، والذي كان من المقرر أن يقام ليل الجمعة، قبل أن تتخذ الجهات الرسمية قرارا بإلغائه بسبب وقوع زلزال.
وفي الفيديو صعدت نجوى كرم على المسرح وقالت للجمهور الذي حرص على حضور الحفل: "بسبب الظرف يلي صار، انا بتأسف انو إجانا تعليمات، حفاظنا على سلامتنا كلنا انو نوقف الحفل، بس انا رغم يلي صار رح مرق اغنية انا بحبها وانتو بتحبوها".
 
 
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وأعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

كما أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، أن زلزالا جديدا بقوة 5.3 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.

وحدثت الهزة الثانية بفارق 19 دقيقة عن الزلزال الأول الذي ضرب مراكش بقوة 7 درجات على سلم ريختر.

وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق 4 كم بإقليم الحوز وهو أحد الأقاليم المغربية يتبع جهة مراكش آسفي. (روسيا اليوم)
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