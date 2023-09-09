شقيقها تُوفي... ممثلة ومقدمة برامج لبنانيّة تكشف: هذا المشروب قتل أخي (فيديو)

قالت الممثلة ومقدمة البرامج كارين سلامة، أنّ شقيقها الراحل كان يشرب يوميّاً بين 5 إلى 7 عبوات من مشروب الطاقة، على فترة سنوات، وأخبرني الطبيب أنّ هذه الكميّة تُؤثّر على صحة القلب، وعلى الضغط، وعلى الدماغ".

وأكّدت أنّ "أحد أسباب الوفاة المباشرة لشقيقها هو مشروب الطاقة، لأنّه يحتوي على مادة قاتلة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ شقيق كارين تُوفي بشكل مفاجىء قبل فترة قصيرة.