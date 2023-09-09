إعلاميّ يشنّ هجوماً ناريّاً على فنان: "بلطجي"

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وأكد "الباز" في تصريحات خلال برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه على تلفزيون "النهار"، أن ردّ بطل الفيلم مصطفى قمر على الشناوي "يستوجب محاكمته بتهمة السب والقذف، كما يستوجب الاعتذار من قمر إلى الشناوي".



واستعرض "الباز" النقد الذي وجهه "الشناوي" للفيلم، والذي قال فيه إن "فيلم أولاد حريم من أسوأ الأعمال الفنية، والفيلم لا علاقة له بفن السينما الذي نعيشه في الوقت الحالي، ومصطفى قمر عايش على الزمن القديم"، مؤكدًا أنه "قال رأيه".



كذلك، عرض "الباز" ردّ مصطفى قمر على الشناوي، والذي جاء فيه: "هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلًا، وما تتكلمش عني علشان ما تتهزأش، طيب أنت إللي جيبته لنفسك، عمومًا ياللي اسمك طارق أنت كاتب كلام أهبل يدل للمرة المليون على أنك ما شفتش الفيلم، وعمومًا إللي حيرد عليك جمهور السينما الحقيقي إللي دخل الفيلم ومالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي فيلم ثاني، فكَّرني كده شغلتك إيه، هي من 4 حروف بتهيألي". شنّ الإعلامي المصري محمد الباز، هجومًا لاذعًا على مواطنه الفنان مصطفى قمر، واصفًا إياه بأنه "تحوّل إلى بلطجي"، في رده على الناقد الفني طارق الشناوي، بعد نقده فيلم "أولاد حريم كريم"، الذي يُعرض في دور السينما حاليًا.وأكد "الباز" في تصريحات خلال برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه على تلفزيون "النهار"، أن ردّ بطل الفيلم مصطفى قمر على الشناوي "يستوجب محاكمته بتهمة السب والقذف، كما يستوجب الاعتذار من قمر إلى الشناوي".واستعرض "الباز" النقد الذي وجهه "الشناوي" للفيلم، والذي قال فيه إن "فيلم أولاد حريم من أسوأ الأعمال الفنية، والفيلم لا علاقة له بفن السينما الذي نعيشه في الوقت الحالي، ومصطفى قمر عايش على الزمن القديم"، مؤكدًا أنه "قال رأيه".كذلك، عرض "الباز" ردّ مصطفى قمر على الشناوي، والذي جاء فيه: "هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلًا، وما تتكلمش عني علشان ما تتهزأش، طيب أنت إللي جيبته لنفسك، عمومًا ياللي اسمك طارق أنت كاتب كلام أهبل يدل للمرة المليون على أنك ما شفتش الفيلم، وعمومًا إللي حيرد عليك جمهور السينما الحقيقي إللي دخل الفيلم ومالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي فيلم ثاني، فكَّرني كده شغلتك إيه، هي من 4 حروف بتهيألي".

وأبدى الإعلامي "الباز" استغرابه من رد "قمر" الحاد على نقد "الشناوي" للفيلم، مشيرًا إلى أن الكثير من المتابعين شككوا بأن يكون هذا الكلام كتبه "قمر"، الذي وصفه بأنه "إنسان رقيق ولطيف".



وقال الباز: "فجأة يتحول مصطفى قمر إلى بلطجي، هو تقريبًا فتح مطواة على طارق الشناوي، خاصة وهو بيقوله أنت عارف شغلانتك إيه، وشغلانة من 4 حروف، مصطفى قمر أكيد مش قصده ناقد، ما هي ناقد من 4 حروف، لكن أكيد مش قصده".



وأكمل الباز: "أدعو مصطفى قمر إلى الاعتذار إلى طارق الشناوي، لأن ده سيرمّم الصورة إللي رسمينها طول عمرنا عن مصطفى قمر، وهذه الطريقة السوقية البذيئة لا تليق بك". (فوشيا)