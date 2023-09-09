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فنون ومشاهير
رحيل المصمم مارك بوهان الذي قضى 30 عاماً بكنف "ديور"
Lebanon 24
09-09-2023
|
11:00
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أعلنت دار Dior عن وفاة المصمم مارك بوهان الذي بقي مديرها الفني لمدة 30 عاماً.
وتوفي بوهان عن عمر 97 عاما، وهو رغم الفترة الطويلة التي قضاها كمدير فني لإحدى أشهر بيوت الأزياء الفاخرة على الصعيد العالمي، إلا أنه لم يكن معروفاً جداً من الجمهور بخلاف المصممين الذين استلموا هذا المنصب بعده أمثال جيانفرانكو فيري، وجون غاليانو.
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وعُرف مارك بوهان بمهاراته في مجال الخياطة، ونجح في الحفاظ على روح مؤسس الدار السيد ديور في المجموعات التي قدّمها. وهو كان وراء انفتاح Dior على عملاء جُدد بفضل إطلاقه لخطوط الملابس الجاهزة النسائية Miss Dior، والرجاليّة Dior Monsieur، والولاديّة Baby Dior. (العربية)
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