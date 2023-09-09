رامي عياش ينشر صورة مؤثرة لمصابي زلزال المغرب: "قلوبنا تنزف"

قلوبنا تنزف على أهلنا الذين فقدوا أحباءهم في زلزال مراكش. نصلي لأرواح الضحايا وندعي بالشفاء العاجل للمصابين. نتمنى أن يجد الشعب المغربي الحبيب التضامن والقوة في هذا الوقت الصعب. 🙏🇲🇦 #مراكش #المغرب#زلزال_المغرب pic.twitter.com/GlFCfQZ0rY
— Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) September 9, 2023
قلوبنا تنزف على أهلنا الذين فقدوا أحباءهم في زلزال مراكش. نصلي لأرواح الضحايا وندعي بالشفاء العاجل للمصابين. نتمنى أن يجد الشعب المغربي الحبيب التضامن والقوة في هذا الوقت الصعب. 🙏🇲🇦 #مراكش #المغرب#زلزال_المغرب pic.twitter.com/GlFCfQZ0rY