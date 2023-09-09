رامي عياش ينشر صورة مؤثرة لمصابي زلزال المغرب: "قلوبنا تنزف"

نشر النجم اللبناني رامي عياش صورةً مؤثرة للمصابين في مراكش بسبب الزلزال الّذي ضرب المغرب في الساعات الماضية، وعلّق عليها كاتباً: "قلوبنا تنزف على أهلنا الذين فقدوا أحباءهم في زلزال مراكش. نصلي لأرواح الضحايا وندعي بالشفاء العاجل للمصابين. نتمنى أن يجد الشعب المغربي الحبيب التضامن والقوة في هذا الوقت الصعب".

قلوبنا تنزف على أهلنا الذين فقدوا أحباءهم في زلزال مراكش. نصلي لأرواح الضحايا وندعي بالشفاء العاجل للمصابين. نتمنى أن يجد الشعب المغربي الحبيب التضامن والقوة في هذا الوقت الصعب. 🙏🇲🇦 #مراكش #المغرب#زلزال_المغرب pic.twitter.com/GlFCfQZ0rY — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) September 9, 2023 Advertisement