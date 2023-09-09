Advertisement

فنون ومشاهير

رامي عياش ينشر صورة مؤثرة لمصابي زلزال المغرب: "قلوبنا تنزف"

Lebanon 24
09-09-2023 | 15:24
A-
A+
Doc-P-1105866-638298951960424739.jpg
Doc-P-1105866-638298951960424739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر النجم اللبناني رامي عياش صورةً مؤثرة للمصابين في مراكش بسبب الزلزال الّذي ضرب المغرب في الساعات الماضية، وعلّق عليها كاتباً: "قلوبنا تنزف على أهلنا الذين فقدوا أحباءهم في زلزال مراكش. نصلي لأرواح الضحايا وندعي بالشفاء العاجل للمصابين. نتمنى أن يجد الشعب المغربي الحبيب التضامن والقوة في هذا الوقت الصعب". 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:19 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-09-09
11:00 | 2023-09-09
09:05 | 2023-09-09
06:11 | 2023-09-09
04:09 | 2023-09-09
02:22 | 2023-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24