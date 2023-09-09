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فنون ومشاهير

دنيا سمير غانم توثق أجواء احتفالها بعيد ميلاد زوجها

Lebanon 24
09-09-2023 | 23:00
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ثقت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، أجواء احتفالها بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان الـ 38.
وقد شاركت دنيا مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام، مجموعة صور من الاحتفال الذي أقيم في أحد المطاعم، وحضره عدد من أصدقائهما، حيث ارفقتها بأغنية الفنان المصري  احمد سعد "إيه اليوم الحلو دا".
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من جهته، حرص رامي رضوان على مشاركة هذه الأجواء الجميلة مع متابعيه، اذ نشر مقاطع فيديو من الاحتفال ظهر فيها وهو يغني وسط أصدقائه أغنية "عيد الميلاد"، وأمامه قالب الحلوى باللون الرمادي، والذي يحمل شكل لباس رسمي، وكُتب عليه: "عيد ميلاد سعيد رامي".
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي تمنت لـ رامي عاما سعيدا وحياة مليئة بالنجاح والحب.
 
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