30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
دنيا سمير غانم توثق أجواء احتفالها بعيد ميلاد زوجها
Lebanon 24
09-09-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ثقت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، أجواء احتفالها بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان الـ 38.
وقد شاركت دنيا مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام، مجموعة صور من الاحتفال الذي أقيم في أحد المطاعم، وحضره عدد من أصدقائهما، حيث ارفقتها بأغنية الفنان المصري احمد سعد "إيه اليوم الحلو دا".
Advertisement
من جهته، حرص رامي رضوان على مشاركة هذه الأجواء الجميلة مع متابعيه، اذ نشر مقاطع فيديو من الاحتفال ظهر فيها وهو يغني وسط أصدقائه أغنية "عيد الميلاد"، وأمامه قالب الحلوى باللون الرمادي، والذي يحمل شكل لباس رسمي، وكُتب عليه: "عيد ميلاد سعيد رامي".
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي تمنت لـ رامي عاما سعيدا وحياة مليئة بالنجاح والحب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
5 بلدان... تعرفوا إلى الدول الأكثر عرضة للزلازل
Lebanon 24
5 بلدان... تعرفوا إلى الدول الأكثر عرضة للزلازل
10:00 | 2023-09-09
09/09/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ جديد في عين الحلوة الآن.. التوتر كبير وإليكم ما يجري!
Lebanon 24
هجومٌ جديد في عين الحلوة الآن.. التوتر كبير وإليكم ما يجري!
07:19 | 2023-09-09
09/09/2023 07:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لافتات تنديد في الاشرفية والبلدية تزيلها
Lebanon 24
لافتات تنديد في الاشرفية والبلدية تزيلها
01:45 | 2023-09-10
10/09/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من قائد الجيش!
Lebanon 24
تحذيرٌ من قائد الجيش!
13:15 | 2023-09-09
09/09/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنقلاب كبير" ضدّ "فتح" في عين الحلوة.. هكذا أصبحت "معركة المُخيّم"!
Lebanon 24
"إنقلاب كبير" ضدّ "فتح" في عين الحلوة.. هكذا أصبحت "معركة المُخيّم"!
03:00 | 2023-09-10
10/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:20 | 2023-09-10
فنانة لبنانية شهيرة تحتفل بميلاد زوجها المصري.. من هو؟ (صورة)
06:03 | 2023-09-10
ظهرت في أحد مشاهد الكليب الجديد.. إبنة ألين خلف كبرت وهكذا أصبحت (صور)
04:35 | 2023-09-10
شقراء وجميلة.. تعرّفوا إلى حبيبة ابن الممثلة نادين الراسي (صورة)
02:52 | 2023-09-10
ممثل لبناني شهير يظهر بأجواء رومنسية مع زوجته.. وجمال الأخيرة حديث الجمهور (صور)
00:36 | 2023-09-10
من دون خطيبها.. نادين نسيب نجيم ترقص وتستمتع بوقتها في عيد ميلاد أحد المخرجين (صور)
16:00 | 2023-09-09
برسم كاريكاتوري.. هكذا علّقت اليسا على زلزال المغرب
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
10/09/2023 13:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
10/09/2023 13:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
10/09/2023 13:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24