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فنون ومشاهير

ممثل لبناني شهير يظهر بأجواء رومنسية مع زوجته.. وجمال الأخيرة حديث الجمهور (صور)

Lebanon 24
10-09-2023 | 02:52
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نشر الممثل طوني عيسى صورا عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهر طوني في الصور برفقة زوجته أمونة عيد بأجواء رومنسية خلال مشاركتهما في إحدى المناسبات، وبدا الانسجام واضحا بينهما.

ولفتت زوجة طوني الأنظار بجمالها وإطلالتها حيث اختارت فستانا طويلا باللون الأخضر .
 
 
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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