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فنون ومشاهير

شقراء وجميلة.. تعرّفوا إلى حبيبة ابن الممثلة نادين الراسي (صورة)

Lebanon 24
10-09-2023 | 04:35
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نشر مارك حدشيتي ابن الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهر مارك برفقة حبيبته وهي صبية شقراء وجميلة تُدعى ماريبيل.
 
 
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وكان مارك احتفل مؤخرا بعيد ميلاد والدته ووالده أي طليق نادين، حاتم حدشيتي، وانتشرت صور لهم وهم يقطعون قالب الحلوى.


المصدر: "رصد" لبنان 24
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