شقراء وجميلة.. تعرّفوا إلى حبيبة ابن الممثلة نادين الراسي (صورة)

نشر مارك حدشيتي ابن الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهر مارك برفقة حبيبته وهي صبية شقراء وجميلة تُدعى ماريبيل.

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