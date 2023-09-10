ظهر وهو يلقي العديد من الدولارات.. تحرك قضائي جديد ضد الفنان المصري محمد رمضان

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تنظر محكمة جنوب الجيزة في أولى جلسات قضية التعويض المقامة من الإعلامي عمرو أديب ضد محمد رمضان بمبلغ قدره 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم نهائي بتغريم رمضان 300 ألف جنيه لسبه عمرو أديب.وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدني، كما قضت برفض الدعوى المقابلة لدعوى الإعلامي عمرو أديب.وجاء الحكم في قضية عمرو أديب ومحمد رمضان في وقت سابق بعدما أحالت جهات التحقيق في العرائض المقدمة من الإعلامي عمرو أديب، ضد الفنان محمد رمضان، بتهمة السب والقذف للمحاكمة الجنائية.وتوصلت التحقيقات في القضية إلى أن الفنان تعمد إزعاج الإعلامي المصري بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.وبدأت الخلافات بين محمد رمضان وعمرو أديب عندما ظهر الأخير وهو ينتقد رمضان عقب نشره مقطع فيديو على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" ظهر من خلاله وهو يلقي العديد من الدولارات في المياه عندما كان مستلقيا في حمام السباحة. (روسيا اليوم)