ظهرت في أحد مشاهد الكليب الجديد.. إبنة ألين خلف كبرت وهكذا أصبحت (صور)

Advertisement

طرحت النجمة ألين خلف أغنيتها الجديدة "ما تقلي" عبر قناتها في "يوتيوب"، من كلمات الراحل إلياس ناصر، ألحان جورج مردروسيان، توزيع ميشال فاضل، وإخراج زاك غصن، وإنتاج الجازي.ويبدأ الفيديو كليب الخاص بجديد المطربة اللبنانية بلقطة من كليب أغنيتها الشهيرة "يا صبابين الشاي"، التي حظيت بانتشار واسع في فترة التسعينيات وكانت سببًا رئيسًا في انتشارها عربيًّا.وشارك خلف في الفيديو المصوَّر ابنتها "ليفي"، التي ظهرت في أحد المشاهد مرتدية ملابس رياضية أثناء تواجدهما في ملعب للتنس.