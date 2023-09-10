بريتني سبيرز تتباهى بتغير حالتها الاجتماعية إلى "عزباء"

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تباهت النجمة، بريتني سبيرز، بتغير حالتها الاجتماعية إلى "عزباء"، وذلك في أحدث سلسلة فيديوهات شاركتها مع متابعيها خلال الساعات الماضية، غير مكترثة بكل ما قيل عنها بعد انفصالها.ونشرت مغنية البوب الشهيرة عبر حسابها في "إنستغرام" مجموعة مقاطع جديدة تؤدي فيها بعض الحركات الراقصة.وظهرت النجمة، البالغة من العمر 41 عامًا، في أحد المنشورات، التي تم حذفها لاحقًا، مرتدية فستاناً أبيض قصيراً ومفتوحاً من منطقة الصدر وهي تعلن أنها صارت "عزباء" خلال تمايلها على أنغام أغنية I'm Addicted لزميلتها النجمة مادونا (إنتاج 2012).وارتدت بريتني في أحد المقاطع الأخرى بلوزة سوداء مزودة بأكمام مكشكشة وتنورة قصيرة خضراء منقوشة وهي ترقص على نفس الأغنية وتستعرض الملابس التي أبرزت أناقتها ورشاقتها. (فوشيا)