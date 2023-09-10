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فنون ومشاهير

فنانة لبنانية شهيرة تحتفل بميلاد زوجها المصري.. من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
10-09-2023 | 06:20
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احتفلت الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، بعيد ميلاد زوجها، الفنان المصري هاني عادل الـ47.

ونشرت بو عبود عبر حسابها على "إنستغرام" صورة رومانسية تجمعها بزوجها عادل، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة وسعادة، سنة جميلة عليك تحقق فيها كل أمنياتك وتبقى دايما حدودك السما وفيك الخير والحب والأمل، وتبقى حبيبي هاني الحب".
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يذكر أن هاني عادل ودياموند بو عبود تزوجا عام 2021. وكشف عادل في لقاء سابق له تفاصيل أول لقاء جمعه مع زوجته، مشيرا إلى أنه تدخّل لإنقاذها، أثناء تصويرها مشهد قتل بطريقة "خاطئة وخطيرة"، على حد تعبيره. (فوشيا) 
 
 
المصدر: فوشيا
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