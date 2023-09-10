بعد مصر.. سارة الزكريا منوعة من الغناء في بلد عربي جديد

Advertisement

بعد قرار منعها من الغناء في مصر، أعلنت نقابة الفنانين الأردنيين على المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف الفنانة سارة محمود زكريا عن ممارسة كافة المهن الفنية.وأوضحت النقابة في تعميمها أنه بخلاف ذلك ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول.قرار قانونيجاء قرار النقابة استناداً الى قانونها رقم 9 لسنة 1997، والذي ينص على عدم أحقية أي شخص ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة، واستناداً للمادة رقم (26) بند "ز" والتي تنص على "المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها".كما أكدت النقابة أنه لا يجوز التجاوز الأخلاقي و/أو اللفظي في أي من المهن المشمولة والمنصوص عليها في القانون.وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية المصرية، قد أعلن منع المطربة سارة زكريا من الغناء في مصر نهائياً، وسحب ترخيصها بعد انتهاء التحقيقات معها داخل مقر النقابة، كما تم توقيع عقوبة مالية على متعهد حفلها الأخير في الساحل الشمالي. (العربية)