Advertisement

فنون ومشاهير

بعد مصر.. سارة الزكريا منوعة من الغناء في بلد عربي جديد

Lebanon 24
10-09-2023 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1106040-638299603516901825.PNG
Doc-P-1106040-638299603516901825.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد قرار منعها من الغناء في مصر، أعلنت نقابة الفنانين الأردنيين على المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف الفنانة سارة محمود زكريا عن ممارسة كافة المهن الفنية.

وأوضحت النقابة في تعميمها أنه بخلاف ذلك ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول.
Advertisement

قرار قانوني
جاء قرار النقابة استناداً الى قانونها رقم 9 لسنة 1997، والذي ينص على عدم أحقية أي شخص ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة، واستناداً للمادة رقم (26) بند "ز" والتي تنص على "المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها".

كما أكدت النقابة أنه لا يجوز التجاوز الأخلاقي و/أو اللفظي في أي من المهن المشمولة والمنصوص عليها في القانون.

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية المصرية، قد أعلن منع المطربة سارة زكريا من الغناء في مصر نهائياً، وسحب ترخيصها بعد انتهاء التحقيقات معها داخل مقر النقابة، كما تم توقيع عقوبة مالية على متعهد حفلها الأخير في الساحل الشمالي. (العربية)   
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:59 | 2023-09-10
11:00 | 2023-09-10
08:00 | 2023-09-10
06:20 | 2023-09-10
06:03 | 2023-09-10
04:35 | 2023-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24