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فنون ومشاهير
على ضوء الشموع... كايلي جينر برفقة حبيبها الجديد في عشاء رومانسي! (صور)
Lebanon 24
10-09-2023
|
13:59
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حضرت النجمة كايلي جينر برفقة حبيبها الجديد الممثل تيموثي شالاميت، حفل عشاء رومانسي خلال أسبوع الموضة في نيويورك.
وظهر الثنائي وهما يجلسان إلى جانب بعضهما البعض في العشاء، الذي استضافه المصمم حيدر أكرمان، على ضوء الشموع.
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ويأتي ذلك بعد أن أعلن الثنائي عن علاقتهما الرومانسية من خلال ظهورهما علناً للمرة الأولى خلال عرض بيونسيه في لوس أنجلوس يوم الإثنين.
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