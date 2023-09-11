فنان شهير يُفاجئ ويليام نون وماريا فارس بحضوره زفافهما.. شاهدوا كيف رقصا على أغنيته (فيديو)

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احتفل أمس الأحد وليام نون، شقيق ضحية انفجار مرفأ بيروت جو نون، بزفافه على الشابة ماريا فارس، شقيقة الضحية سحر فارس في حفل جمع عائلتهما وأصدقائهما.وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الزفاف ومن السهرة التي تلت حفل الإكليل حيث تميزت بحضور عدد كبير من النواب والسياسيين.وخلال السهرة فاجأ الفنان زياد برجي العروسين بحضوره حيث غنى لهما أغنية "وبطير" التي رقصا عليها كما قدّم سلسلة من أجمل أغانيه.وكان ويليام وماريا تمنيا خلال مشاركتهما في أحد البرامج التلفزيونية ان يحيي الفنان زياد برجي زفافها، فما كان له الا ان حقق لهما أمنيتهما.