Advertisement

فنون ومشاهير

فنان شهير يُفاجئ ويليام نون وماريا فارس بحضوره زفافهما.. شاهدوا كيف رقصا على أغنيته (فيديو)

Lebanon 24
11-09-2023 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1106251-638300228074409195.png
Doc-P-1106251-638300228074409195.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفل أمس الأحد وليام نون، شقيق ضحية انفجار مرفأ بيروت جو نون، بزفافه على الشابة ماريا فارس، شقيقة الضحية سحر فارس في حفل جمع عائلتهما وأصدقائهما.

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الزفاف ومن السهرة التي تلت حفل الإكليل حيث تميزت بحضور عدد كبير من النواب والسياسيين.
Advertisement

وخلال السهرة فاجأ الفنان زياد برجي العروسين بحضوره حيث غنى لهما أغنية "وبطير" التي رقصا عليها كما قدّم سلسلة من أجمل أغانيه.

وكان ويليام وماريا تمنيا خلال مشاركتهما في أحد البرامج التلفزيونية ان يحيي الفنان زياد برجي زفافها، فما كان له الا ان حقق لهما أمنيتهما.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:20 | 2023-09-11
03:39 | 2023-09-11
01:34 | 2023-09-11
00:19 | 2023-09-11
16:00 | 2023-09-10
13:59 | 2023-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24