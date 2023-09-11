29
o
بيروت
32
o
طرابلس
32
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
يدرس الإعلام على خطى والده.. يزبك وهبي يُعايد ابنه بكلمات مؤثرة (صورة)
Lebanon 24
11-09-2023
|
03:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
عايد الإعلامي في قناة lbci يزبك وهبي ابنه "رالف" بمناسبة عيد ميلاده.
ونشر وهبي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام مع ابنه.
وعلّق عليها قائلا: "عقبال المية، المهم الصحة وثم التوفيق عدرب الصحافة والإعلام".
Advertisement
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
كبرت وأصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة مع ابنته في اليونان تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
كبرت وأصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة مع ابنته في اليونان تعرفوا إليها (صورة)
11/09/2023 12:34:11
11/09/2023 12:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر أيام الصيف.. نوال بري تستمتع بوقتها على البحر (صورة)
Lebanon 24
في آخر أيام الصيف.. نوال بري تستمتع بوقتها على البحر (صورة)
11/09/2023 12:34:11
11/09/2023 12:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: القمر الصناعي الأوروبي "أيلوس" يسقط محترقا باتجاه الأرض
Lebanon 24
بالصورة: القمر الصناعي الأوروبي "أيلوس" يسقط محترقا باتجاه الأرض
11/09/2023 12:34:11
11/09/2023 12:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن والدتها.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث الجمهور تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن والدتها.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث الجمهور تعرفوا إليها (صورة)
11/09/2023 12:34:11
11/09/2023 12:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
يزبك وهبة
إعلامي
lbci
صورة
انستغرام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماريا فارس تطل بالابيض قبل أن تزف لعريسها ويليام نون.. ورسالة مؤثرة الى شقيقتها سحر (فيديو)
Lebanon 24
ماريا فارس تطل بالابيض قبل أن تزف لعريسها ويليام نون.. ورسالة مؤثرة الى شقيقتها سحر (فيديو)
07:21 | 2023-09-10
10/09/2023 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعبارة "عالمرّة قبل الحلوة"... وليم نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (صور)
Lebanon 24
بعبارة "عالمرّة قبل الحلوة"... وليم نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (صور)
12:35 | 2023-09-10
10/09/2023 12:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تحتفل بميلاد زوجها المصري.. من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تحتفل بميلاد زوجها المصري.. من هو؟ (صورة)
06:20 | 2023-09-10
10/09/2023 06:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ ويليام نون وماريا فارس بحضوره زفافهما.. شاهدوا كيف رقصا على أغنيته (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ ويليام نون وماريا فارس بحضوره زفافهما.. شاهدوا كيف رقصا على أغنيته (فيديو)
02:51 | 2023-09-11
11/09/2023 02:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مخيم "عين الحلوة" يغلي.. الاشتباكات عنيفة وهذه آخر التطوّرات (فيديو وصور)
Lebanon 24
مخيم "عين الحلوة" يغلي.. الاشتباكات عنيفة وهذه آخر التطوّرات (فيديو وصور)
07:59 | 2023-09-10
10/09/2023 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:20 | 2023-09-11
في آخر أيام الصيف.. نوال بري تستمتع بوقتها على البحر (صورة)
02:51 | 2023-09-11
فنان شهير يُفاجئ ويليام نون وماريا فارس بحضوره زفافهما.. شاهدوا كيف رقصا على أغنيته (فيديو)
01:34 | 2023-09-11
ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق لم تتعرّف إلى زوجها وليد توفيق.. فيديو ينتشر
00:19 | 2023-09-11
ظهور نادر لابن نوال الزغبي.. شاهدوا وسامته (صورة)
16:00 | 2023-09-10
بشأن الاستيلاء على أموالها... محامي شيرين عبد الوهاب يفجّر مفاجأة!
13:59 | 2023-09-10
على ضوء الشموع... كايلي جينر برفقة حبيبها الجديد في عشاء رومانسي! (صور)
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
11/09/2023 12:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
11/09/2023 12:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
11/09/2023 12:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24