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فنون ومشاهير

يدرس الإعلام على خطى والده.. يزبك وهبي يُعايد ابنه بكلمات مؤثرة (صورة)

Lebanon 24
11-09-2023 | 03:39
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عايد الإعلامي في قناة lbci يزبك وهبي ابنه "رالف" بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر وهبي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام مع ابنه.

وعلّق عليها قائلا: "عقبال المية، المهم الصحة وثم التوفيق عدرب الصحافة والإعلام".
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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