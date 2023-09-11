يدرس الإعلام على خطى والده.. يزبك وهبي يُعايد ابنه بكلمات مؤثرة (صورة)

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عايد الإعلامي في قناة lbci يزبك وهبي ابنه "رالف" بمناسبة عيد ميلاده.ونشر وهبي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام مع ابنه.وعلّق عليها قائلا: "عقبال المية، المهم الصحة وثم التوفيق عدرب الصحافة والإعلام".