جوني ديب يطلُّ في أول إعلان تجاري.. منذ معركته القضائية

Advertisement

بزيّ أسود بالكامل ويقرأ الشعر، أطل النجم العالمي جوني ديب في إعلان العطر الرجالي الخاص بالعلامة التجارية الفاخرة «ديور»، إذ يشارك الممثل البالغ من العمر 60 عاماً في الإعلان الجديد للشركة، الذي يمثل المرة الأولى له لترويج العطر، بعد انتهاء معركته القضائية ضد زوجته السابقة الممثلة الأميركية آمبر هيرد، والتي حكم القضاء فيها لصالحه عام 2022.ومن المقرر أن يخرج ديب الفيلم المقبل «Modi»، الذي يتناول قصة حياة الفنان الإيطالي أميديو موديلياني، والذي يشارك في إنتاجه مع الممثل الأميركي آل باتشِينو، ‏والمنتج باري نويدي. (زهرة الخليج)