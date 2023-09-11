استسلمنا لقدرنا.. فنان شهير يكشف تطورات حالته شقيقه المنتج الصحية بعد سنة ونصف في الغيبوبة (صورة)

Advertisement

أربعة عشر شهراً أمضاها المنتج صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي في المستشفى وهو في غيبوبة تامة، دفعت الأخير للطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل، مؤكداً أن شقيقه يحتاج الى معجزة إلهية تنقذه مما هو فيه.وقال شريف: "استسلمنا لقدرنا.. اخي يحتاج الى معجزة، وبطلب من كل الناس تدعي له. حالته ليست مستقرة. يوم تتحسن يوم تسوء. ادعوله".