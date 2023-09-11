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فنون ومشاهير

استسلمنا لقدرنا.. فنان شهير يكشف تطورات حالته شقيقه المنتج الصحية بعد سنة ونصف في الغيبوبة (صورة)

Lebanon 24
11-09-2023 | 09:15
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أربعة عشر شهراً أمضاها المنتج صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي في المستشفى وهو في غيبوبة تامة، دفعت الأخير للطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل، مؤكداً أن شقيقه يحتاج الى معجزة إلهية تنقذه مما هو فيه.
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وقال شريف: "استسلمنا لقدرنا.. اخي يحتاج الى معجزة، وبطلب من كل الناس تدعي له. حالته ليست مستقرة. يوم تتحسن يوم تسوء. ادعوله".
 


وكان شريف رمزي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحالة الصحية لشقيقه تحسنت بشكل طفيف، بعدما خضع واحدة في الجمجمة لتفريغ خُراج في المخ، والتانية في العمود الفقري. (لها) 
المصدر: لها
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