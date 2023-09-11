Advertisement

فنون ومشاهير

في حفل عائلي.. دخول بطل "كابتن أميركا" القفص الذهبي

Lebanon 24
11-09-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1106458-638300575734096172.jpg
Doc-P-1106458-638300575734096172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تزوج النجم الأميركي كريس إيفانز، بطل فيلم Captain America، من حبيبته الحسناء الممثلة ألبا بابتيستا في حفل عائلي أقيم في عقار فاخر على جزيرة "كيب كود" بولاية ماساتشوستس، يوم السبت الماضي.
 
Advertisement
ووفق موقع "بيبول"، تواجد في الحفل عائلة العروسين، بالإضافة إلى عدد من النجوم المشاركين مع كريس بفيلم The Avengers، بينهم: روبرت داوني جونيور، وكريس هيمسورث، وجيريمي رينر، بالإضافة إلى جون كراسينسكي وزوجته إميلي بلانت.
 
وكشفت مصادر أن الضيوف وقَّعوا على اتفاقية تنص على الحفاظ على سرية الحفل وعدم نشر أي مقاطع منه، إذ عملوا على تسليم هواتفهم المحمولة للمنظمين قبل الدخول للحفل. (فوشيا) 
 
Image
 
Image
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:36 | 2023-09-11
14:00 | 2023-09-11
11:00 | 2023-09-11
09:15 | 2023-09-11
07:45 | 2023-09-11
04:20 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24