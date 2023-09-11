في حفل عائلي.. دخول بطل "كابتن أميركا" القفص الذهبي

تزوج النجم الأميركي كريس إيفانز، بطل فيلم Captain America، من حبيبته الحسناء الممثلة ألبا بابتيستا في حفل عائلي أقيم في عقار فاخر على جزيرة "كيب كود" بولاية ماساتشوستس، يوم السبت الماضي.

Advertisement

ووفق موقع "بيبول"، تواجد في الحفل عائلة العروسين، بالإضافة إلى عدد من النجوم المشاركين مع كريس بفيلم The Avengers، بينهم: روبرت داوني جونيور، وكريس هيمسورث، وجيريمي رينر، بالإضافة إلى جون كراسينسكي وزوجته إميلي بلانت.

وكشفت مصادر أن الضيوف وقَّعوا على اتفاقية تنص على الحفاظ على سرية الحفل وعدم نشر أي مقاطع منه، إذ عملوا على تسليم هواتفهم المحمولة للمنظمين قبل الدخول للحفل. (فوشيا)