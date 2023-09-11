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فنون ومشاهير

فنانة سورية شابة مقيمة في لبنان تلوح بالاعتزال.. هذا ما أعنلته

Lebanon 24
11-09-2023 | 14:00
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كشفت الفنانة السورية الكقيمة في لبنان ميريام عطالله عن احتمالية اعتزالها الفن في أي وقت، واتجاهها لمزاولة مهنة أخرى بعيدة عن التمثيل والغناء.

وقالت عطالله إن الإنسان معرض في أي لحظة لتغيير طريقه الذي سلكه لسنوات، وذلك بفعل القدر وما يختاره الله، مؤكدة أنها تلوم نفسها كثيراً وتحملها مسؤولية فشلها المهني في بعض الأوقات؛ لأنها لا تعرف أن تضع خطة وتحدد أهدافها.
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وأكدت خلال ظهورها في برنامج "حديث واضح" على قناة "lbc": أنها لا تعتبر نفسها مهمشة، لأنها حققت الكثير من النجاحات وحصدت الدعم والحب من جمهورها.

وكشفت أنها قررت أن تبتعد عن الوسط الفني لفترة؛ لأنها لا تمتلك شراسة المنافسة، وترى أن كل ما في الحياة بسيط ولا يستحق المنازعة عليه.

وأشارت إلى أنها لا تطمع بشهرة ولا بمال، ولم تكن الشهرة هدفها الأساس منذ دخولها عالم الفن، إذ كانت تحلم أكثر بتأسيس عائلة وإنجاب أطفال، وعملت بالفن من أجل إرضاء شغفها فقط.
 
وقالت إن تربية أهلها المثالية سببت لها معاناة بحياتها، إذ علموها احترام الغير وحب الخير لهم، دون التفكير بنفسها وما تحتاجه.

وأضافت أنها أخذت هذه الطباع من والدتها التي تعتبرها "أيقونة بالعطاء"، إذ إنها خسرت نفسها من أجل أن تبني غيرها، مشيرة إلى أنها تلومها على مسامحتها وطيبتها، وتجد نفسها ترتكب الأخطاء ذاتها.

وأكدت أنه من الصعب أن تتخلى عن طباعها لأن من "شبَّ على شيء شابَ عليه"، إلا أنها متفائلة بالأيام القادمة ومتيقنة من أنها ستحصد النجاح والخير.
 
وكشفت عطالله عن تلقيها المساعدة من جميع الرجال الذين ارتبطت بهم، مؤكدة أنهم كانوا داعمين لها وحريصين على تحقيق أحلامها.

وأضافت أن كل علاقاتها العاطفية كانت تنتهي عند الارتباط الجدي، وذلك بسبب تغير مبادئهم وطبيعتهم التي اعتادت عليها، إذ يطلبون منها تغيير طبيعتها وتصرفاتها فتشعر بتقييد حريتها.

وأكدت أن حلم الزواج لم يعد أكبر أحلامها، إذ إنها اكتفت بعائلتها وأولاد أشقائها، وتجد منهم الحب والاهتمام الذي تفتقده. (فوشيا) 
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