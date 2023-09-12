هل أُصيب عادل إمام بمرض الزهايمر؟ فنانة تكشف

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تشغل الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام بال الأوساط الفنية ومحبيه، في ظل اختفائه عن الساحة، وظهوره على فترات متباعدة من خلال المداخلات الهاتفية النادرة في البرامج التلفزيونية.فبعد تردد شائعة إصابة "الزعيم" بمرض الزهايمر مجدداً، قطعت الفنانة شيرين، التي شاركته في العديد من الأعمال الفنية أبرزها "بخيت وعديلة"، الطريق على كافة التكهنات.وقالت في لقاء تلفزيوني: "لا لا .. أعوذ بالله.. أعوذ بالله"، مشددة على أنها تطمئن على عادل إمام باستمرار وتتواصل معه عبر الهاتف بشكل منتظم، فيما يحرص هو على إجابتها دائماً والحديث معها."كفاية بقا"لتؤكد بعدها أن الفنان صلاح السعدني هو من يعاني من الزهايمر، لكنها فضلت تجاوز الأمر سريعاً وعدم الحديث عنه، واختتمته بالدعاء للسعدني قائلة: "يارب يشفيه ويخليه".كما طالبت المتابعين بالتوقف عن نشر الشائعات مردفة: "يا رب يحترموا نفسهم شوية.. وكفاية بقا.. بلاش كل شوية تموتونا.. لو مضايقين مننا قولولنا".(العربية)