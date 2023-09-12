30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
32
o
بشري
32
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هل أُصيب عادل إمام بمرض الزهايمر؟ فنانة تكشف
Lebanon 24
12-09-2023
|
00:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشغل الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام بال الأوساط الفنية ومحبيه، في ظل اختفائه عن الساحة، وظهوره على فترات متباعدة من خلال المداخلات الهاتفية النادرة في البرامج التلفزيونية.
فبعد تردد شائعة إصابة "الزعيم" بمرض الزهايمر مجدداً، قطعت الفنانة شيرين، التي شاركته في العديد من الأعمال الفنية أبرزها "بخيت وعديلة"، الطريق على كافة التكهنات.
Advertisement
وقالت في لقاء تلفزيوني: "لا لا .. أعوذ بالله.. أعوذ بالله"، مشددة على أنها تطمئن على عادل إمام باستمرار وتتواصل معه عبر الهاتف بشكل منتظم، فيما يحرص هو على إجابتها دائماً والحديث معها.
"كفاية بقا"
لتؤكد بعدها أن الفنان صلاح السعدني هو من يعاني من الزهايمر، لكنها فضلت تجاوز الأمر سريعاً وعدم الحديث عنه، واختتمته بالدعاء للسعدني قائلة: "يارب يشفيه ويخليه".
كما طالبت المتابعين بالتوقف عن نشر الشائعات مردفة: "يا رب يحترموا نفسهم شوية.. وكفاية بقا.. بلاش كل شوية تموتونا.. لو مضايقين مننا قولولنا".(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن إنتقال إشتباكات عين الحلوة إلى برج البراجنة.. معلوماتٌ تكشف ما يجري!
Lebanon 24
خبرٌ عن إنتقال إشتباكات عين الحلوة إلى برج البراجنة.. معلوماتٌ تكشف ما يجري!
13:57 | 2023-09-11
11/09/2023 01:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ كاد يهدّد طريق بيروت - الجنوب.. ما جرى ليس عادياً!
Lebanon 24
أمرٌ كاد يهدّد طريق بيروت - الجنوب.. ما جرى ليس عادياً!
05:15 | 2023-09-11
11/09/2023 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نبأٌ عاجل عن أحد أخطر المطلوبين في عين الحلوة.. هذا ما كُشف عنه
Lebanon 24
نبأٌ عاجل عن أحد أخطر المطلوبين في عين الحلوة.. هذا ما كُشف عنه
14:55 | 2023-09-11
11/09/2023 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. أين يتواجد الآن؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. أين يتواجد الآن؟
14:38 | 2023-09-11
11/09/2023 02:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يلفّ برقا... هكذا تُوفي المؤهل في الأمن العام ألبير جعجع
Lebanon 24
الحزن يلفّ برقا... هكذا تُوفي المؤهل في الأمن العام ألبير جعجع
10:41 | 2023-09-11
11/09/2023 10:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:30 | 2023-09-12
بعد وفاة مغني أميركي به.. ماذا تعرف عن سرطان خلايا ميركل؟
02:09 | 2023-09-12
بعد أنباء عن انفصالهما.. ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل تظهر مع زوجها من جديد! (فيديو)
16:00 | 2023-09-11
في حفل عائلي.. دخول بطل "كابتن أميركا" القفص الذهبي
14:36 | 2023-09-11
فنان معروف يتعرض لعملية احتيال.. خسر مبلغا كبيرا من المال هذه قيمته
14:00 | 2023-09-11
فنانة سورية شابة مقيمة في لبنان تلوح بالاعتزال.. هذا ما أعنلته
11:00 | 2023-09-11
جوني ديب يطلُّ في أول إعلان تجاري.. منذ معركته القضائية
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
12/09/2023 10:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
12/09/2023 10:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
12/09/2023 10:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24