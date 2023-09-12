بعمر الـ47.. نجم "باب الحارة" يُعلن زواجه تعرفوا إلى عروسه (صور)

دخل الفنان السوري عاصم حواط القفص الذهبي، معلنًا زواجه على صبية من خارج الوسط الفني، تدعى ملاك شلاش.



وشارك حواط، البالغ من العمر 47 عامًا، متابعيه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة صور من حفل الزفاف، الذي تألق فيه مرتديًا بدلة باللون البني، فيما اختارت ملاك فستانًا قصيرًا أبيض من قماش الدانتيل.

Advertisement

وأرفق حواط الصور بتعليق، كتب فيه: "هيك اتزوجنا.. ودخلنا القفص الذهبي".

وأضاف: "يا رب تكون حياتنا كلا حب وصحة وراحة بال يا ملاكي.. عقبالكم يا غوالي..وكل الشكر والتقدير للأصدقاء الأعزاء".(البوابة)





يُذكر ان حواط شارك في مسلسل "باب الحارة"