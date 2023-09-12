بعد رقصها بملابس مثيرة.. نادر صعب يدافع عن الإطلالات الجريئة لزوجته أنابيلا هلال والأخيرة تعلّق

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دافع طبيب التجميل اللبناني نادر صعب عن زوجته الإعلامية أنابيلا هلال التي تعرضت مؤخرا لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقاطع فيديو ظهرت خلالها وهي ترقص.وأكد صعب في تصربح لـ فوشيا، أنه يسعى مع زوجته أنابيلا هلال بشكل دائم إلى نشر السعادة للتخفيف من الضغوط اليومية التي يمر بها اللبنانيون.وأوضح أن زوجته أنابيلا لا تتعرض لهجوم، معتبرا أن التعليقات هي مجرد ردود فعل لإبداء المحبة، لكنه استغرب من وصف ملابس زوجته بـ"المثيرة"، قائلا: "أنا ألتقط لها الصور بتلك الملابس.. نحن منفتحون ويهمنا التعبير دوما عن الحضارة التي ننتمي إليها.. لا يستطيع أحد أن يفرض علينا ارتداء الملابس المحتشمة".وأكد صعب العلاقة الوطيدة التي تربطه بزوجته، متطرقا إلى الحب الكبير الذي يكنه لها بعد سنوات طويلة من الزواج.من جهتها، أعربت أنابيلا هلال عن سعادتها بالفيديوهات التي قامت بنشرها على مواقع التواصل، مشيرة إلى أنها تسعى دائما إلى مشاركة سعادتها مع جمهورها، وإظهار عفويتها المعتادة، وهذا ما يجعل فيديوهاتها تتصدر الترند.