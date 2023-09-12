كانت متزوجة من نائب... وفاة فنانة بعد صراع طويل مع المرض!

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غيّب الموت الفنانة المصرية كاريمان، عن عمر يناهز الـ87 عاماً، بعد صراع استمر طويلا مع المرض.وولدت كاريمان محمد سليم في القاهرة عام 1936 لأب من جذور لبنانية وأمها مصرية تركية، وفي طفولتها شاركت في أعمال إذاعية، قبل أن تتجه إلى السينما في الخمسينيات والستينيات.وأعلن عن خبر وفاتها ابنها الوحيد شيرين مهدي، وكتب على "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية.. المرحومة بإذن الله الحاجة كاريمان محمد سليم الأسطة".الفنانة الراحلة كانت متزوجة من النائب المصري الراحل محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا.وكشف ابنها أن الجنازة ستُقام ظهر الأربعاء بمنطقة المهندسين، على أن تدفن بمقابر الأسرة في منطقة "السادس من أكتوبر". (العربية)