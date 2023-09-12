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تحدث الفنان المصري مصطفى قمر عن خلافه مع الناقد طارق الشناوي بعد أن وصفه الأخير في تصريحاته بـ"الفاشل"، وانتقد فيلمه "أولاد حريم كريم".وأكد قمر بمداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" أن انزعاجه من الشناوي لم يكن بسبب انتقاده للفيلم، بل بسبب إهانته له بالقول إنه "مطرب فاشل".وقال إنه يهاجمه منذ بداياته ولم يكن يرد على إهاناته المتكررة له، معقباً: "بقالي 20 سنة وهو أكتر شخص بيهاجمني وعمال يكسر فيها وأنا ساكت".وأضاف أنه لم يخطئ أبداً برده على الشناوي، وهدده باللجوء إلى القانون لأخذ حقه منه لأنه أساء له شخصياً، بينما سيرد على نقاد فيلمه بالنقاش والحوار، معلقاً: "من حقي أني أدافع عن نفسي.. وكل الناس اللي غلطت في شخص مصطفى قمر هاخد حقي بالقانون".وأعرب عن استيائه بالقول: "إحنا نجوم وبنمثل بلدنا بفننا المحترم الراقي، لكن أتبهدل في بلدي ويتقال كلام وحش عني ونتكرم من إخواتنا وحبايبنا في البلاد التانية".وأكد أن الكلام الذي قاله الشناوي لم يسئ له فقط بل للنجوم الذين شاركوه بالعمل، معقباً: "مصطفى قمر علق فشله كمطرب أنه يجيب نجمات انتهوا... وإن مصطفى قمر فقد الوهج، المفروض بعد حواره أحفر تربة وأقولكم موتوني".وتابع أن الشناوي لا يمارس مهنته كناقد فني، لأن النقد يعتمد على إظهار الأخطاء والملاحظات في الأعمال الدرامية وهو لا يفعل ذلك بل يهين النجوم ويسيء لهم.