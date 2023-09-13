تزوج مرة واحدة من ابنة عمه: كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاده.. عمره سيُفاجئكم

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احتفل الفنان كاظم الساهر أمس الثلاثاء 12 أيلول بعيد ميلاده الـ 66.وقد تصدر التريند عبر مواقع التواصل بهذه المناسبة السعيدة بعدما انهالت عليه رسائل التهنئة من نجوم الفن والمشاهير، وكذلك الجمهور.كما نشر العديد من محبيه مقاطع مصورة من أغانيه الشهيرة، كان من أبرزها أغنيتا "أنا وليلى" "وزيديني عشقًا"، وغيرهما من الأغاني الأخرى.وبدأ الساهر حياته الفنية، عام 1981، بأغنية "ورد العشق"، ويكاد أن يكون المطرب العربي الوحيد الذي نجح بالاقتراب من قوالب الغناء الأوبرالي.تزوج مرة واحدة فقط من ابنة عمه في سن الـ 19 وحتى العام 1996، وعن سبب عدم زواجه مرة ثانية قال: "لم أجد امرأة ممن أحببتهن تمكنت من إيصال العلاقة لحد الزواج".وفي جعبته 24 ألبومًا غنائيًا، وأكثر من 100 فيديو كليب، كما شارك خلال مسيرته في التمثيل، وبرامج المواهب الغنائية.(فوشيا)