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فنون ومشاهير

شجار تطوّر الى عراك بالأيدي؟.. هذه حقيقة ما حصل بين وائل جسار وصابر الرباعي

Lebanon 24
13-09-2023 | 06:45
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كشف الفنان وائل جسار خلال مداخلة هاتفية ضمن احد البرامج المصرية، حقيقة الأخبار التي انتشرت أخيراً حول توتر العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، مؤكداً أن علاقته بهما جيدة جداً، وأنه يحبهما على المستوى الشخصي.
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وقال وائل: "حسام حبيب وشيرين أصبحوا إخواتي. علاقتهما غير متوترة ابدا على عكس ما يُشاع، وهما يحبان بعضهما كثيرا".



وكان وائل جسار قد قال إنه يحضّر لأغنية جديدة رومانسية باللهجة المصرية، ويتعاون فيها مع الملحن أحمد زعيم، كما كشف حقيقة خلافه مع صابر الرباعي، مؤكداً أن لا خلاف بينهما، بعد تداول المواقع الإخبارية أخباراً عن حدوث شجار بينهما تطوّر الى عراك بالأيدي، حيث قال: "أعوذ بالله.. صابر حبيبي وأخويا وتجمعنا صداقة قوية وكل ده إشاعات وكلام في الهوا".

وأشار جسار إلى أنه تعرّض لأزمة صحية قبل إحيائه حفل "روائع الموجي" في مدينة الرياض حيث غادر الحفل فور انتهائه، وقبل أن يتوعّك صحياً أخبر صابر الرباعي بأنه لم يكن مرتاحاً، فنصحه الأخير بالذهاب الى الطبيب لتلقي العلاج. (لها) 
المصدر: لها
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