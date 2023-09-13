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فنون ومشاهير

قرار مفاجىء لباريش آردوتش بسبب المهووس

Lebanon 24
13-09-2023 | 11:00
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بعد فترة من الإجتماعات والاخبار التي تصدرت وسائل الإعلام والصحف التركية عن عودة باريش آرودتش بطل " آلب آرسلان " للدراما الإجتماعية بعمل درامي جديد، يبدو أن هناك مفاجآة صادمة للجمهور خلال الساعات القادمة.
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بعد أن كان من المقرر أن يبدأ باريش آردوتش التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد "المهووس" والذي بدأ بالفعل التدريبات الخاصة بالشخصية التي رشح لها في العمل،نشرت التقارير الصحفية التركية أن باريش وشركة الإنتاج قررا عدم التعاون معاً وانسحاب باريش بشكل نهائي من بطولة المسلسل.
ويتردد أن هناك شركة غنتاج أخرى تحاول التعاقد مع باريش على عمل جديد خلال الفترة القادمة.

بطل جديد 
وذكرت المواقع الإلكترونية التركية أن شركة الإنتاج تقوم حالياً بالبحث عن نجم آخر ليقوم ببطولة المسلسل الذي يحكي قصة شاب يدعى بابور، يعيش مع زوجته يسمين ولكن تعود حبيبته القديمة صباح لتقلب حياته رأسا على عقب، خاصة أنها عاشت حياة قاسية مع شقيقتها شيسيل وأجبرت على الزواج من رجل لا تحبه. فتعود لتنتقم من حبيبها بابور الذي تركها سابقاً. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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