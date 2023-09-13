27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
قرار مفاجىء لباريش آردوتش بسبب المهووس
Lebanon 24
13-09-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد فترة من الإجتماعات والاخبار التي تصدرت وسائل الإعلام والصحف التركية عن عودة باريش آرودتش بطل " آلب آرسلان " للدراما الإجتماعية بعمل درامي جديد، يبدو أن هناك مفاجآة صادمة للجمهور خلال الساعات القادمة.
Advertisement
بعد أن كان من المقرر أن يبدأ باريش آردوتش التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد "المهووس" والذي بدأ بالفعل التدريبات الخاصة بالشخصية التي رشح لها في العمل،نشرت التقارير الصحفية التركية أن باريش وشركة الإنتاج قررا عدم التعاون معاً وانسحاب باريش بشكل نهائي من بطولة المسلسل.
ويتردد أن هناك شركة غنتاج أخرى تحاول التعاقد مع باريش على عمل جديد خلال الفترة القادمة.
بطل جديد
وذكرت المواقع الإلكترونية التركية أن شركة الإنتاج تقوم حالياً بالبحث عن نجم آخر ليقوم ببطولة المسلسل الذي يحكي قصة شاب يدعى بابور، يعيش مع زوجته يسمين ولكن تعود حبيبته القديمة صباح لتقلب حياته رأسا على عقب، خاصة أنها عاشت حياة قاسية مع شقيقتها شيسيل وأجبرت على الزواج من رجل لا تحبه. فتعود لتنتقم من حبيبها بابور الذي تركها سابقاً. (نواعم)
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما أغرقت العاصفة "دانيال" ليبيا... لبنان سيتأثر بحالة عدم إستقرار هذا ما كشفه الاب ايلي خنيصر عن الطقس
Lebanon 24
بعدما أغرقت العاصفة "دانيال" ليبيا... لبنان سيتأثر بحالة عدم إستقرار هذا ما كشفه الاب ايلي خنيصر عن الطقس
09:02 | 2023-09-13
13/09/2023 09:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
13/09/2023 12:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حدد زمانها ومكانها.. العالم الهولندي يغرّد مجددا عن زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام
Lebanon 24
حدد زمانها ومكانها.. العالم الهولندي يغرّد مجددا عن زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام
00:39 | 2023-09-13
13/09/2023 12:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور.. شاهدوا كم كبرت (صورة)
Lebanon 24
ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور.. شاهدوا كم كبرت (صورة)
00:40 | 2023-09-13
13/09/2023 12:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سعودي شهير يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه اللبنانية حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
فنان سعودي شهير يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه اللبنانية حديث الجمهور (صور)
02:50 | 2023-09-13
13/09/2023 02:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:39 | 2023-09-13
هل استبدل وائل كفوري بزياد برجي؟ "الموركس دور" تصدر بياناً حاسماً
09:52 | 2023-09-13
اعتذر عن الجائزة هذا الفنان الشهير فوصلت اليه.. زياد برجي يعلق مشاركته في "الموريكس دور": أنا مش بديل
06:45 | 2023-09-13
شجار تطوّر الى عراك بالأيدي؟.. هذه حقيقة ما حصل بين وائل جسار وصابر الرباعي
04:16 | 2023-09-13
ابن راغب علامة يُشارك في جلسة تصوير لماركة عالمية.. شاهدوا كيف بدا (صور)
02:50 | 2023-09-13
فنان سعودي شهير يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه اللبنانية حديث الجمهور (صور)
00:27 | 2023-09-13
تزوج مرة واحدة من ابنة عمه: كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاده.. عمره سيُفاجئكم
فيديو
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
13/09/2023 22:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
13/09/2023 22:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
13/09/2023 22:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24