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فنون ومشاهير

اعتذر عن الجائزة هذا الفنان الشهير فوصلت اليه.. زياد برجي يعلق مشاركته في "الموريكس دور": أنا مش بديل

Lebanon 24
13-09-2023 | 09:52
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علق الفنان زياد برجي‬ على عدم مشاركته في ‫حفل الموريكس دور،‬ بانتظار رد الشركة المنظمة، فيما يتعلق بالكلام الذي تم تداوله بأن الجائزة آلت إليه بعد اعتذار ‫النجم وائل كفوري‬ عن المشاركة، وقال: "أنا مش بديل".
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ونشر زياد برجي البيان عبر صفحة على "انستغرام"، وجاء فيه: "وصلني اليوم مقال انو جائزة افضل فنان لبناني من الموريكس دور كانت للفنان وائل كفوري واعتذر عن الحضور، فقرروا يعطوني ياها. ومع احترامي الكبير للفنان النجم وائل كفوري يلي انا شايفو افضل فنان بالعالم مش بس بلبنان. النقاط يلي بدي ضوي عليها :أنا أطالب ادارة الموريكس دور برد علني على هيدا الحديث العلني يلي بمس كرامتي وكرامة وائل كفوري وكرامة موريكس دور، وتوضيح كمان علني هل هيدي جائزة بياخدا يلي بيحضر او يلي بيعمل انجازات أكتر؟".


وتابع البيان: "إذا كان الإختيار هو الأول فأنا بعلن من هلق انو ما رح كون من الحاضرين، وإذا كان الإختيار التاني يعني نتيجة إنجازات وتعب وجهد وحضور ونجاح متواصل وسهر الشي يلي كنا عم نعملو كل الوقت وما رح نوقف نعملو، فبتمنى إنو يكون في تأكيد على هالنظرية من إدراة موريكس دور.بإختصار.. أنا مش بديل لحدا".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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