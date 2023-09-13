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فنون ومشاهير

هل استبدل وائل كفوري بزياد برجي؟ "الموركس دور" تصدر بياناً حاسماً

Lebanon 24
13-09-2023 | 12:39
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ردت إدارة مهرجان "الموركس دور" على البيان الذي أصدره الفنان زياد برجي حول اختيار تكريمه عن فئة "نجم الغناء اللبناني" كبديل لمواطنه وائل كفوري الذي اعتذر عن الحضور.


وأكدت إدارة "الموريكس دور" في بيان لها: "نظراً لبعض الأخبار المغلوطة التي يتناقلها عدد من المواقع الإلكترونية عن النتائج وكواليس التحضيرات غير الدقيقة، يهمنا أن نعلمكم أن النتائج الحقيقية سوف يُعلن عنها حصراً ومباشرةً يوم الأحد 17 أيلول على شاشة (إل.بي.سي.آي) من صالة السفراء في كازينو لبنان، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بـ الموركس دور".
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وأضاف البيان: "كما نؤكد على مصداقيتنا بأن الجوائز والتكريمات سوف توزع على النجوم الذين يستحقون حسب تصويت لجان التحكيم والجمهور. ويهمنا أيضاً أن نعلن أن أمانة سرّ (الموركس دور) لم تبلّغ على الإطلاق أي فنان عن فئة نجم الغناء اللبناني غير الفنان الفائز الذي سوف يعلن عن اسمه خلال المهرجان، لذا بطلت الشائعات عن هذه الفئة بالتحديد".
 
وكان برجي قد قال في بيانه: "وصلني اليوم مقال بيقول أنو جائزة أفضل فنان لبناني من الموريكس دور كانت للفنان وائل كفوري واعتذر عن الحضور، فقرروا يعطوني ياها، مع احترامي الكبير للفنان النجم وائل كفوري يلي انا شايفو أفضل فنان بالعالم مش بس بلبنان، النقاط يلي بدي ضوي عليها".

وأضاف: "أنا أطالب إدارة الموريكس دور برد علني على هيدا الحديث العلني يلي بمس كرامتي وكرامة وائل كفوري وكرامة موريكس دور، وتوضيح كمان علني هل هيدي جائزة بياخدا يلي بيحضر أو يلي بيعمل إنجازات اكتر؟".

وتابع: "إذا كان الاختيار هو الأول فأنا بعلن من هلق انو ما رح كون من الحاضرين، وإذا كان الاختيار التاني يعني نتيجة إنجازات وتعب وجهد وحضور ونجاح متواصل وسهر الشي يلي كنا عم نعملو كل الوقت وما رح نوقف نعملو، فبتمنى انو يكون في تأكيد على هالنظرية من إدارة موريكس دور. باختصار.. أنا مش بديل لحدا".
المصدر: فوشيا
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