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فنون ومشاهير

بسبب سؤال.. المخرج المعروف يكشف سبب انفصاله عن زوجته الأولى

Lebanon 24
13-09-2023 | 15:30
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تحدث المخرج المصري عمرو سلامة عن تجربة زواجه الأول وانفصاله، مشيرًا إلى أنه كان يتمتع بعلاقة وطيدة مع زوجته السابقة، لكنه وجه لها سؤالًا، دفعته إجابتها، لاتخاذ قرار الانفصال.

وأوضح سلامة خلال لقاء له مع برنامج The You In Human أنه "في إحدى المرات تناقشنا وسألتها لو قابلتيني لأول مرة بشخصيتي النهاردة زي ما اتقابلنا من سبع سنين، تقبلي تتجوزيني؟"، أجابتني بلا، فتأكدت أنني لا أناسب متطلباتها".
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وقال سلامة، إنه رغم استمرار مشاعر الحب بينه وبين زوجته السابقة، إلا أنه لم يفكر في عودتهما مجددًا، وذلك بسبب التغير الكبير الذي طرأ على شخصيته.

وعن زواجه الثاني، قال سلامة: "أنا حاليًا سعيد في جوازي واحنا معندناش اهتمامات مشتركة، ولا بنحب نفس الحاجات، بس عندنا شكل للحياة احنا الاتنين عايزين نعيشه، وجوازتي التانية مكنتش مبنية على معايير محددة لكن احنا الاتنين مبسوطين في وجود بعض، وعارفين نتأقلم مع بعض، واحنا متفقين على حاجات أساسية في حياتنا".

 
ووجه سلامة نصيحة للمقبلين على الزواج، طالبًا منهم عدم تعليق سعادتهم على الشريك وحده.

كما أشار إلى خوفه من الوحدة قبل زواجه، معلقًا: "تعددت علاقاتي سابقًا، بسبب خوفي الشديد من الوحدة، وشعوري المستمر إنني لا شيء من دون شريك"، مضيفاً: "المنزل الفاضي كالقبر، وقبل زواجي كنت أجلس في سيارتي لساعات واستمع للأغاني هربًا من المنزل الفارغ".
المصدر: فوشيا
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