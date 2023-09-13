Advertisement

فنون ومشاهير

إيرادات عالية.. أحدث أفلام شاروخان يحطم الأرقام القياسية

Lebanon 24
13-09-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1107204-638302469611621741.jpg
Doc-P-1107204-638302469611621741.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكّن النجم الهندي شاروخان بفيلمه السينمائي الجديد Jawan من تحقيق إيرادات تجاوزت الـ600 مليون روبية في صالات السينما بعد 6 أيام فقط من عرضه، وفقاً لـ"indianexpress".
 
وقد حطم فيلم Jawan للفنان الهندي شاروخان أرقاماً قياسية في شباك التذاكر بشكل يومي، وبذلك يكون من أسرع الأفلام في سينما بوليوود التي حققت إيرادات ضخمة منذ طرحه بدور العرض بالأسبوع الماضي، وبحسب "Sacnilk" فإن الفيلم حقق 26.50 مليون روبية في الهند في يوم عرضه السادس ليصل إجمالي إيراداته إلى 346.29 مليون روبية بيوم واحد فقط.
Advertisement

وتدور أحداث فيلم "Jawan" في إطار من الأكشن والإثارة، وقد شارك في كتابته وإخراجه أتلي في أول تجربة إخراجية له بـ السينما الهندية، وتم إنتاج الفيلم من قبل شركة Red Chillies Entertainment، ويأتي الفيلم من بطولة النجم الهندي شاروخان والذي يجسد شخصيتين في الفيلم هما أب وابنه شبيهين ويتعاونان معاً لتصحيح الفساد في المجتمع.
المصدر: سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:33 | 2023-09-14
15:30 | 2023-09-13
12:39 | 2023-09-13
11:00 | 2023-09-13
09:52 | 2023-09-13
06:45 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24