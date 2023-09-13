إيرادات عالية.. أحدث أفلام شاروخان يحطم الأرقام القياسية

تمكّن النجم الهندي شاروخان بفيلمه السينمائي الجديد Jawan من تحقيق إيرادات تجاوزت الـ600 مليون روبية في صالات السينما بعد 6 أيام فقط من عرضه، وفقاً لـ"indianexpress".

وقد حطم فيلم Jawan للفنان الهندي شاروخان أرقاماً قياسية في شباك التذاكر بشكل يومي، وبذلك يكون من أسرع الأفلام في سينما بوليوود التي حققت إيرادات ضخمة منذ طرحه بدور العرض بالأسبوع الماضي، وبحسب "Sacnilk" فإن الفيلم حقق 26.50 مليون روبية في الهند في يوم عرضه السادس ليصل إجمالي إيراداته إلى 346.29 مليون روبية بيوم واحد فقط.

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وتدور أحداث فيلم "Jawan" في إطار من الأكشن والإثارة، وقد شارك في كتابته وإخراجه أتلي في أول تجربة إخراجية له بـ السينما الهندية، وتم إنتاج الفيلم من قبل شركة Red Chillies Entertainment، ويأتي الفيلم من بطولة النجم الهندي شاروخان والذي يجسد شخصيتين في الفيلم هما أب وابنه شبيهين ويتعاونان معاً لتصحيح الفساد في المجتمع.