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فنون ومشاهير

منزله تعرّض للقصف.. هل هرب فضل شاكر من مخيم عين الحلوة؟

Lebanon 24
14-09-2023 | 00:33
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انتشر في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مغادرة الفنان فضل شاكر مخيم عين الحلوة على وقع المعارك الحاصلة وانه إستعان بمعارفه للخروج إلى مكان آخر بعدما تم قصف منزله.

لكن شاكر نفى لـ الجديد" كل هذه الشائعات قائلاً : " لا بيتي بالتعمير ولا عندي 3 طوابق .. انا هلق ببيتي بالمخيم وما هربت وكله كذب ..واللي كتب هالخبر خيالو واسع".
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وأضاف شاكر أن كاتب الشائعات أراد الحصول على "سكوب" و"حسبى الله ونعم الوكيل.(الجديد)

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